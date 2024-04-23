На оборону з бюджету за три місяці спрямували ₴408,2 мільярда

За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"За січень-березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на оборону у березні спрямовано 173,1 млрд грн. Кошти були спрямовані на:

* грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських,

* придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування,

* медичне забезпечення

* інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомлялося, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1 843,8 млрд грн.