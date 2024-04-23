«Раніше, ніж деякі країни ЄС». Україна перейшла на нову версію транзитної IT-системи

Державна митна служба оголосила про перехід на нову фазу системи митного транзиту NCTS.

"Сьогодні, 22 квітня, Україна виконала своє зобов'язання, взяте при вступі до Конвенції про процедуру спільного транзиту у 2022 році, і вчасно перейшла на оновлену версію ІТ-системи, яка лежить в основі цієї конвенції, - NCTS Фаза 5. Застосування NCTS Фаза 5 розпочалося о 16:00 годині", - повідомила пресслужба Держмитниці.

З 22 квітня бізнес має подавати транзитні декларації відповідно до нових правил та в оновлену транзитну систему NCTS Фаза 5. Попередня версія системи (NCTS Фаза 4) приймати декларації вже не буде; водночас вона працюватиме певний час (орієнтовно два місяці) з метою завершення та закриття переміщень, розпочатих до переходу на NCTS Фаза 5.

Нова комп'ютеризована транзитна система пов'язує митні служби в країнах Конвенції про процедуру спільного транзиту, дозволяючи обмін митними даними в режимі реального часу. Поточна NCTS Фаза 4 функціонує з 1 липня 2009 року, а до кінця 2023 року всі країни-учасниці Конвенції про процедуру спільного транзиту зобов'язалися перейти на NCTS Фаза 5.

Держмитслужба збиралась зробити це з 1 грудня 2023 року, але бізнес висловив свої побоювання щодо неготовності брокерського програмного забезпечення та самих компаній, тому Україні додатково дали п'ять місяців на оновлення NCTS до Фази 5.

Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту є обов'язковою умовою для вступу до Євросоюзу та одним із ключових зобов'язань України за економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

NCTS - одна із 17 митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною. Запровадження ІТ-системи передбачає не лише її інсталяцію, але й синхронне оновлення разом з іншими країнами-учасницями конвенції.

"Україна вчасно перейшла на NCTS Фаза 5 - навіть раніше, ніж деякі країни ЄС. І цим довела свою спроможність не лише застосовувати європейські митні системи, але й розвивати їх "в ногу" з країнами Євросоюзу. Досвід впровадження ІТ-систем такого масштабу, як NCTS, і, зокрема, NCTS Фаза 5, - це матриця, за якою в Україні можуть успішно впроваджуватися й інші європейські митні ІТ-системи та процеси", - зазначив міжнародний експерт з питань митниці EU4PFM Вітяніс Алішаускас.