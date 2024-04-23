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АНАЛІТИКА

Найєм поскаржився на низькі зарплати в Агентстві відновлення

22:48 22.04.2024 |

Економіка

 

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури стикнулося з відтоком кадрів через суттєве скорочення зарплат на державній службі.

Про це заявив голова Агентства Мустафа Найєм на конференції "Відбудова України", яку організувала Економічна правда.

"У нас спеціаліст, який більше підписує кошториси на будівництво і виділяє кошти на будівельника в розмірі 22 тисячі гривень, сам отримує 16 тисяч гривень. В регіонах ситуація ще гірша - 7,2 тис гривень зараз отримує спеціаліст", - заявив Найєм.

За його словами, такі спеціалісти підписують кошториси "на десятки і сотні мільйонів гривень". "У нас спеціалісти йдуть з державної служби, ми втрачаємо величезну кількість спеціалістів, які мають навики. Де їх брати потім, я не розумію", - резюмував голова Агентства.
За матеріалами: Економічна правда
 

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