Фінансові новини
- |
- 22.04.24
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рух вантажівок через прикордонний перехід «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновлено - Держприкордонслужба
15:02 22.04.2024 |
Державна прикордонна служби України повідомляє про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.
"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ-Ягодин", яка тривала з 9 лютого. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомляється в телеграм-каналі Держприкордонслужби в понеділок.
Як повідомлялося, станом на 19 квітня польські протестувальники продовжували блокувати рух вантажних автомобілів у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною: крім ПП "Ягодин-Дорогуськ", також "Рава-Руська - Гребенне", "Медика-Шегині" і "Корчова-Краківець". Раніше протестувальники блокували до шести прикордонних переходів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
ТОП-НОВИНИ
|Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк
|Україна запропонує реструктуризувати борг на 20 млрд доларів, - Reuters
|Українські військові «дістали» черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
|У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
|Харків є лідером за кількістю заяв на відшкодування збитків за програмою єВідновлення - Шуляк
|«Нафтогаз» збільшив видобуток на старих свердловинах на 120 тис. куб. м
|Галущенко закликав бізнес збільшити імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень
|Рух вантажівок через прикордонний перехід «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновлено - Держприкордонслужба
Бізнес
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва
|В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
|Boston Dynamics представила електричного робота-гуманоїда Atlas
|В ЄС запрацював AltStore PAL — перша законна заміна App Store із програмами для iPhone
|Nissan Qashqai отримав агресивний фейсліфтинг