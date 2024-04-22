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Рух вантажівок через прикордонний перехід «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновлено - Держприкордонслужба

 

Державна прикордонна служби України повідомляє про відновлення руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ-Ягодин", яка тривала з 9 лютого. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомляється в телеграм-каналі Держприкордонслужби в понеділок.

Як повідомлялося, станом на 19 квітня польські протестувальники продовжували блокувати рух вантажних автомобілів у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною: крім ПП "Ягодин-Дорогуськ", також "Рава-Руська - Гребенне", "Медика-Шегині" і "Корчова-Краківець". Раніше протестувальники блокували до шести прикордонних переходів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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