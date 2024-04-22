Нацфонд досліджень профінансував з початку року проєктів на ₴148 мільйонів

За січень-березень використані ₴148 мільйонів, або 26% із передбачених ₴567 мільйонів на грантову підтримку наукових досліджень Національним фондом досліджень України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«На сьогодні продовжується реалізація 122 розпочатих у попередніх роках наукових досліджень за конкурсами: «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», «Наука для безпеки і сталого розвитку України» та «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди», - йдеться в повідомленні.

Так, у межах конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» продовжено реалізацію 66 наукових досліджень, спрямованих на вирішення невідкладних питань відбудови України у воєнний та повоєнний періоди, зокрема з розробки нових технологій і створення матеріалів для відновлення промислового виробництва, вирішення екологічних проблем, продовольчої безпеки, посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

До реалізації проєктів з наукових досліджень переважно залучено наукові установи Національної академії наук України (57 наукових досліджень) та заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (55 наукових досліджень), на які спрямовано 90 % коштів грантової підтримки.

У ІІ півріччі 2024 року Національний фонд досліджень планує започаткувати реалізацію наукових досліджень за такими новими конкурсами як «Передова наука в Україні», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».

Як повідомлялось, Національний фонд досліджень було створено Постановою Кабінету міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, якою також затверджено Положення про Національний фонд досліджень України. Основним завданням Національного фонду є грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.