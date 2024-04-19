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АРМА після критики обіцяє не продавати картини музейної цінності з колекції Медведчука
Процедуру продажу картин екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука можуть призупинити, якщо фахівці підтвердять музейну цінність полотен. Про це 19 квітня повідомила пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
"У разі встановлення в колекції картин, які становлять культурну цінність для держави, або визначення їх предметами музейного значення, комісія Агентства може ухвалити рішення щодо призупинення процедури продажу таких полотен", - сказано в повідомленні.
Разом з тим голова комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів Грігол Катамадзе наголосив, що "АРМА не обирає покупця, АРМА обирає юридичну особу на майданчику "Прозоро.Продажі", яка буде здійснювати реалізацію відповідного активу".
Комісія вже оголосила про початок конкурсу й визначила дату оголошення переможця - 9 травня 2024 року.
Напередодні проти продажу колекції Медведчука виступив ексміністр культури Володимир Бородянський.
"Якщо там є роботи музейного рівня - це ж спільна наша спадщина і нам необхідно її зберігати й забезпечувати публічний доступ - а не продавати", - сказав він.
Міністерство культури так само закликало віддати картини до музеїв, оскільки колекції деяких закладів постраждали унаслідок війни або були викрадені під час окупації.
Зараз картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи - Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.
У жовтні 2022 року правоохоронці вилучили з особняка Віктора Медведчука у Пущі-Водиці 316 предметів мистецтва, більшість із яких складають картини. На початку лютого 2023 року Слідство.Інфо випустило розслідування про картини Медведчука.
У ньому йшлося, що попри наявність у колекції картин сумнівної художньої цінності, Віктор Медведчук володів і творами музейного рівня.
До прикладу, серед вилучених картин - три роботи художника Івана Айвазовського. Одну з них незалежні експерти оцінили у $80 000-200 000. Водночас державні фахівці вважають, що її ціна - $3 000. Ще дві, за даними експертів, можуть коштувати від $5 000 до $3 млн.
Загалом у колекції чимало предметів, які мають художню цінність. Зокрема, це роботи Володимира Орловського (вартістю близько $100 000 за картину), Сергія Васильківського, Йосипа Бокшая ($10 000-15 000), Костянтина Коровіна ($20 000-25 000 за картину), Костянтина Крижицького (близько $30 000).
У серпні 2023 року у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз журналістам повідомили, що підтверджено автентичність трьох картин Айвазовського. За попереднім аналізом, вартість цих картин може складати понад $450 000.
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