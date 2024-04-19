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Україна стала співвласницею АЗС Shell
22:31 19.04.2024 |
В управління Фонду держмайна перейшли активи мережі АЗС Shell в Україні. Йдеться про 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує автозаправною компанією та належало росіянину Едуарду Худайнатову. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Крім того, ФДМУ передано 100% частки в ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що володіє нафтобазою та нерухомістю.
Худайнатов, колишній топменеджер російської державної компанії "Роснефть", є власником "Незалежної нафтогазової компанії". У червні 2022 року він потрапив під санкції Євросоюзу, а у жовтні - України.
"Цьогоріч Вищий антикорупційний суд України постановив стягнути його корпоративні права в українських компаніях в дохід держави. Наразі ФДМУ здійснює процес очищення цих активів від арештів та заборон з метою реєстрації права власності за державою", - повідомив Коваль.
В Україні під брендом Shell зараз працюють 118 АЗС.
Худайнатов - довірена особа Володимира Путіна. Він відомий, зокрема, тим, що саме на нього були записані яхти Amadea олігарха Сулеймана Керімова та "Шехерезада" російського диктатора Володимира Путіна.
У жовтні 2023 року Мін'юст подав позов про стягнення до доходу держави активів Худайнатова: 49% у статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг" та 100% у статутному капіталі ТОВ "НК Альянс-Україна".
Суд першої інстанції - ВАКС - погодився конфіскувати 100% частки у капіталі ТОВ "НК Альянс-Україна", але відмовив у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг".
2 квітня Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова у вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.
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