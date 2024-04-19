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АНАЛІТИКА

ВАКС дозволив конфіскувати активи російської компанії, яка виготовляє військову техніку

22:15 19.04.2024 |

Економіка

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення активів в дохід держави акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ").

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що АТ "НВК "КБМ" є підприємством в РФ, що розробляє та виготовляє військову техніку на замовлення міністерства оборони.

ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать акціонерному товариству, а саме право вимоги за договором № 291/805-2012 укладеним 10.08.2012 між ДП "НВК "Фотоприлад".

За інформацією, наявною у Міністерства юстиції України, ідеться про право вимоги на вироби, а саме тепловізійні прилади керування та залишок грошових коштів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Рсоія
 

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