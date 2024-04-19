Україна з лютого 2022 року залучила $72 мільярди бюджетної підтримки від країн G7 та Євросоюзу

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна залучила близько 72 млрд дол. США бюджетної підтримки від країн G7 та Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Допомога від країн G7 та ЄС стала ключовою частиною бюджетної підтримки, яка з 24 лютого 2022 року становить близько 72 млрд доларів США. Це надзвичайно вагомий внесок у фінансову стійкість України в умовах невизначеності через війну. Підтримка країн G7 не обмежується тільки бюджетним фінансуванням. Вона також включає значну військову, гуманітарну допомогу та санкції у відношенні до країни-агресора», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету близько 83,7 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Найбільші донори - ЄС, США, МВФ, Японія, Канада, Великобританія та Світовий банк.

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з міністрами фінансів країн G7, у межах Весняних зборів МВФ та Світового банку, партнери G7 відзначили зусилля уряду України з адаптації фінансової системи до умов війни, а також запевнили у подальшій підтримці.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів залучило близько 8,1 млрд доларів США бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду.