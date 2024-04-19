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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна за тиждень провів вісім успішних аукціонів з приватизації

21:28 19.04.2024 |

Економіка

 

Із 15 по 19 квітня Фонд державного майна провів вісім успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на загальну суму 28,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду у Фейсбуці.

"За право власності на об'єкти змагалися 45 учасників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найдорожчим лотом тижня став комплекс будівель на Дніпропетровщині. Участь у торгах взяли 8 учасників, а вартість об'єкта зросла до понад 22 млн грн.

Другим лотом за фінальною вартістю стала будівля для утримання тварин та приготування кормів на Черкащині. За право власності на актив змагалися 13 учасників, ціна об'єкта зросла зі стартових 727 250 грн до 4,2 млн грн, тобто більш як у 5 разів.

Наступного тижня команда Фонду планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед пропозицій - єдині майнові комплекси, адмінбудівлі та складські приміщення.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України у січні - березні 2024 року за підсумками приватизаційних аукціонів спрямував до бюджету 650 млн грн.
 

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