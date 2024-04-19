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Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною
16:36 19.04.2024 |
Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
Як зазаначають митники, у пункті пропуску «Медика - Шегині» польські протестувальники продовжили блокування руху вантажних транспортних засобів на в'їзд і виїзд з України, пропуск автобусів та легкових автомобілів здійснюється безперешкодно.
У ДМСУ нагадали, що у п/п «Корчова - Краківець» попередньо продовжено блокування руху вантажівок до 9:00 год. 20 квітня. Мітингувальники вимагають обмежувати в'їзд в Україну вантажним автотранспортом до 5-7 машин на годину, незалежно від типу вантажу.
Також триває блокування руху вантажного транспорту в пунктах пропуску «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська - Хребенне». Пункти пропуску «Устилуг- Зосин», «Угринів-Долгобичув», «Грушів-Будомєж» та «Смільниця - Кросьценко» працюють у звичному режимі.
Як повідомлялось, польські фермери планували здійснювати блокування руху по «Краківцю» до 9.00 20 квітня і по пункту пропуску «Шегині» - до 9.00 19 квітня.
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