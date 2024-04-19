Споживчі настрої українців у березні покращилися - Info Sapiens

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у березні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 6,8 пунктів та становить 77 п. Зросли усі складові індикатора.

У березні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 77 п., що на 6,8 п. вище за показник лютого.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,1 п., що на 5,1 п. вище за рівень цього показника у лютому. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 51,9 п., що на 1,1 п. вище за показник у лютому;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 9,1 п. та встановився на позначці 58,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс на 8 п. та складає 91,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,9 п., що на 8,1 п. вище за рівень цього показника у лютому;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 8,5 п. та складає 78,4 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 7,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 105,7 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,7 п. та складає 123,8 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,5 п. та складає 179,3 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 0,7 п. та складає 145,2 п.

«Після досить тривалого та поступового зниження ключових показників споживчих настроїв, весна принесла довгоочікувану зміну тренду. У березні спостерігаємо статистично значуще зростання усіх основних індексів. Покращилася оцінка, як поточного становища, так і споживчих настроїв та економічних очікувань. Можемо констатувати, що населення України входить у весняний період з відносно більш позитивними очікуваннями, але ми продовжуємо спостерігати за динамікою в найближчі місяці.» - коментують аналітики Info Sapiens.



