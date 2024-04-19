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АНАЛІТИКА

Україна отримала 18 модульних мостів від Світового банку

13:54 19.04.2024 |

Економіка, Україна

 

Державне агентство відновлення отримало 18 модульних мостів, закуплених за кошти Світового банку. Про це повідомив голова Агентства Мустафа Найєм.

"Вся партія, про яку ми домовлялися з партнерами, вже в Україні. Загальна вартість - понад $23 млн", - зазначив Найєм.

Модульні конструкції дадуть можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де мости зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій.

Закупівлю в межах проєкту Світового банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" здійснило ЮНОПС - Управління ООН з обслуговування проєктів.

Донор проєкту - URTF (URTF - це Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund / Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України).

Перші 12 модульних мостів у межах проєкту надійшли в Україну в березні. Загальна довжина мостів - 475 метрів, вартість - понад $15 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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