Україна отримала 18 модульних мостів від Світового банку

Державне агентство відновлення отримало 18 модульних мостів, закуплених за кошти Світового банку. Про це повідомив голова Агентства Мустафа Найєм.

"Вся партія, про яку ми домовлялися з партнерами, вже в Україні. Загальна вартість - понад $23 млн", - зазначив Найєм.

Модульні конструкції дадуть можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де мости зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій.

Закупівлю в межах проєкту Світового банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" здійснило ЮНОПС - Управління ООН з обслуговування проєктів.

Донор проєкту - URTF (URTF - це Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund / Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України).

Перші 12 модульних мостів у межах проєкту надійшли в Україну в березні. Загальна довжина мостів - 475 метрів, вартість - понад $15 млн.