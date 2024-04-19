Мінекономіки - про блокування кордону: в діалозі з польським урядом є «світло в кінці тунелю»

У Мінекономіки сподіваються, що блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова-Краківець» та «Медика-Шегині» є короткостроковими акціями протесту, тому більше занепокоєння викликають блокування пунктів пропусків «Ягодин» та «Рава-Руська».

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Це не є урядова акція, тому відповідно "світло в кінці тунелю" в діалозі з польським урядом у нас є, у нас досить непогане порозуміння між собою, але головна проблема - соціальна і політична в середині самої Польщі. Це системна криза в самій Польщі, тому що певна частина фермерської спільноти і ті фермери, які блокують кордон, вони організовують протести в різному форматі - перекривають дороги в середині Польщі, і найголовніша проблема - що вони самі до кінця не розуміють предмет своїх вимог", - сказав Качка.

Він висловив сподівання, що протести на пунктах пропуску "Корчова-Краківець" і "Медика-Шегині" - це короткострокові акції протесту. Значно більше пробем створюють протести і блокування пунктів пропусків «Ягодин» та «Рава-Руська».

Зі слів Качки, ця категорія фермерів, які займаються протестами, не є репрезентативною для всього сільського господарства Польщі.

"Після того, як відбулись наші переговори три тижні тому з основними асоціаціями Польщі. Так звані "лідери" протесту зазначили, що з ними не розмовляють, тому що від їх імені говорять такі асоціації. Але це проблема політичного характеру", - зазначив Качка.

Він додав, що це протест невеликої кількості фермерів, які хочуть, щоб з ними інакше велась розмова. Тому ця внутрішньо-польська ситуація немає якогось дипломатичного вирішення за нашою участю.

Як повідомлялось, польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова-Краківець» та «Медика-Шегині». Заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Протестувальники продовжують тут ускладнювати рух вантажівкам, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.