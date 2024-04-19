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АНАЛІТИКА

В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту

 

В Україні на цей час видано 106,36 тисячі «зелених» номерних знаків для транспортних засобів.

Про це йдеться у відповіді Головного сервісного центру на інформаційний запит Укрінформу.

«...З початку запуску послуги станом на 17 квітня 2024 р. всього було закріплено номерних знаків типу 1-1-2 (спеціальні знаки для всіх типів автомобілів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння) та номерних знаків типу 1-3-2 ... - 106 360 комплектів; закріплено номерних знаків типу 1-2-2 (спеціальні знаки для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом) - 3 комплекти», - сказано у відповіді.

У ГСЦ зауважили, що загалом для електромобілів та електробусів з 6 жовтня 2020 року - дня початку видачі «зелених» номерних знаків для цих видів транспорту - було видано 106 360 комплектів цих номерних знаків.

Повідомляється, що від початку запуску цієї послуги найбільше «зелених» номерних знаків закріплено за електромобілями у Києві (21 030 комплектів) та на Львівщині (10 597 комплектів), найменше - у Донецькій (321) і Луганській (242) областях.

В Одеській області видано 9375 комплектів «зелених» номерних знаків, у Дніпропетровській - 8147, Київській - 6392, Харківській - 5011, Вінницькій - 4977, Тернопільській - 4656, Хмельницькій - 3735, Чернівецькій - 3706, Рівненській - 3648, Закарпатській - 3473, Житомирській - 3408, Івано-Франківській - 3303, Полтавській - 3295, Волинській - 3218, Черкаській - 2148, Запорізькій - 1592, Кіровоградській - 1349, Сумській - 1006, Миколаївській - 821, Чернігівській - 517, Херсонській - 393.

У 2020 році за електробусами і електромобілями було закріплено 2038 «зелених» номерних знаків, у 2021 році - 14 253 комплекти, у 2022 - 22 702, у 2023 - 52 257. Від початку 2024 року за транспортними засобами закріплено 22 983 «зелених» номерних знаків.

Як повідомлялося, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України 6 жовтня 2020 року розпочали видачу «зелених» номерних знаків для електромобілів та електробусів.
 

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