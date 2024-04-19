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АНАЛІТИКА

НАЗК планує автоматизувати заповнення декларацій

11:21 19.04.2024 |

Економіка

 
Національне агентство з запобігання корупції планує запровадити часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024 року.

Про це розповів голова агентства Віктор Павлущик, передає Forbes.

Дані до декларацій підтягуватимуться з реєстрів, до яких НАЗК має автоматизований доступ, зазначив Павлущик в інтерв'ю виданню.

Водночас це не стосуватиметься всієї інформації, яку особа має відобразити у декларації, додає він. Наприклад, у реєстрах немає даних про об'єкти за кордоном, готівку, криптовалюту, антикваріат тощо.

За словами Павлущика, новий підхід допоможе уникнути технічних помилок, наприклад, коли замість вартості обʼєкта ставлять його кадастровий чи реєстраційний номер.

Наявність навіть однієї технічної помилки може сформувати високий рейтинг ризику декларації та, як наслідок, вона потрапить на повну перевірку. Унаслідок новації працівники НАЗК зможуть швидше проводити перевірки декларацій.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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