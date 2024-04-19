Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5% - ІЕД

09:28 19.04.2024 |

Економіка

 

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України до аналогічного періоду минулого року в березні 2023 року становило 4,9% порівняно з 5,0% у лютому та 5,2% у січні, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Підприємства зіткнулися з обмеженнями на постачання електроенергії внаслідок російських обстрілів енергетичних об'єктів. Це стримувало приріст ВВП. У квітні ми також очікуємо сповільнення зростання ВВП внаслідок проблем із доступом до електроенергії через масивні руйнування генерації", - зазначила провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій.

За оцінками інституту, у березні приріст реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості сповільнився майже до 11% порівняно з 17% у січні, а реальна ВДВ у сфері виробництва електроенергії скоротилася на 2%, і очікується ще більше її падіння у квітні.

Зазначається, що реальна ВДВ у транспорті продовжувала зростати більш ніж на 20%. Зростання зберігалося і в будівництві, зокрема, завдяки зведенню фінансованих з бюджету фортифікаційних споруд, а приріст у торгівлі сповільнився до 4,6%.

Серед основних макроекономічних тенденцій за минулий місяць експерти ІЕД додатково виокремили збільшення перевезень "Укрзалізниці" та через Український морський коридор, що сприяє розвитку низки секторів економіки, рекордне зовнішнє фінансування в сумі $9 млрд, зниження інфляції до 3,2% та облікової ставки до 14,5%, а також ослаблення гривні до 39 грн/$1 на тлі стриманих інтервенцій НБУ.

Зазначається також, що вартість товарного експорту різко скоротилася в березні цього року порівняно з березнем минулого на тлі продовження зниження цін на зерно і залізну руду.

Як повідомлялося, після зростання ВВП України на 5,3% у 2023 році Нацбанк очікує його сповільнення цього року до 3,6%, тоді як уряд - до 4,6%. На думку, Мінекономіки зростання ВВП за січень-лютий цього року становило 3,6%, тоді як НБУ в січні прогнозував його в першому кварталі на рівні 7,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес