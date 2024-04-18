Приватизація за перший квартал принесла в бюджет 650 мільйонів, – ФДМУ

За результатами січня-березня від приватизації в держбюджет України вже надійшло понад 650 млн грн.

Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.

Найдорожчими об'єктами стали Одеський ТВК та Київське протезно-ортопедичне підприємство.

"З оренди за перший квартал бюджет вже отримав понад 208 млн грн. Площа нового орендованого майна склала 196 тис. кв. м. Тут за кількістю квадратних метрів передовиками є регіональні відділення у Львівській, Закарпатській і Волинській та Полтавській і Сумській областях", - також зазначив він.

Також, за словами Коваля, наразі Фонд держмайна готується до запуску Земельного банку. Після інвентаризації державних земель вже визначено перший пул активів - близько 110 тис. га, які будуть виставлені на аукціон з оренди.