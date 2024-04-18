Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Приватизація за перший квартал принесла в бюджет 650 мільйонів, – ФДМУ

20:24 18.04.2024 |

Економіка

 

За результатами січня-березня від приватизації в держбюджет України вже надійшло понад 650 млн грн.

Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.

Найдорожчими об'єктами стали Одеський ТВК та Київське протезно-ортопедичне підприємство.

"З оренди за перший квартал бюджет вже отримав понад 208 млн грн. Площа нового орендованого майна склала 196 тис. кв. м. Тут за кількістю квадратних метрів передовиками є регіональні відділення у Львівській, Закарпатській і Волинській та Полтавській і Сумській областях", - також зазначив він.

Також, за словами Коваля, наразі Фонд держмайна готується до запуску Земельного банку. Після інвентаризації державних земель вже визначено перший пул активів - близько 110 тис. га, які будуть виставлені на аукціон з оренди.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес