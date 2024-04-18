Україні цьогоріч знадобиться $42 мільярди бюджетної підтримки - МВФ

Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв'язаної Російською Федерацією.

Таку оцінку висловила в четвер у Вашингтоні у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

«Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України - ред.) в розмірі $42 мільярди на цей рік», - повідомила глава Фонду.

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

«Мені було дуже приємно почути вчора заяви під час круглого столу щодо України, що підтримка України залишається стабільною, вона є твердою», - підкреслила Георгієва.

Водночас вона наголосила, що для розв'язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

«Війна насамперед це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них», - наголосила директор-розпорядниця МВФ.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні цього тижня проходять Весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які зібрали керівників урядів, профільних міністерств і центробанків майже 190 країн з усього світу. Українську делегацію на форумі представляє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.