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АНАЛІТИКА

Україна збільшила виробництво САУ «Богдана» до десяти на місяць

Україна збільшила виробництво САУ «Богдана» до десяти на місяць

 

Україна збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" до десяти на місяць, розказав президент Володимир Зеленський у четвер, 18 квітня.

Ще у грудні цей показник становив шість одиниць на місяць, а на початку квітня The New York Times з посиланням на власні джерела написала, що він збільшився до восьми машин.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі - ще більше", - цитує Зеленського його пресслужба.

На момент повномасштабного вторгнення Росії Україна мала лише одну таку установку.

2С22 "Богдана" - українська колісна самохідна гаубиця з гарматою натівського калібру 155 мм. Бойові випробування вона закінчила у січні 2022 року, а бойове хрещення отримала у червні того самого року під час боїв за острів Зміїний у Чорному морі. Тоді гаубиця знищила російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", який використовувався ворогом для прикриття острова, і допомогла розбити радіолокаційну станцію.

Основні характеристики "Богдани"

Калібр - 155 мм, довжина ствола - 8 м, максимальна дальність вогню залежить від боєприпасу - 42 км (осколково-фугасний снаряд) і 60 км (активно-реактивний снаряд). Максимальний темп вогню - шість пострілів за хвилину, у боєкомплекті йде 20 снарядів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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