Україна збільшила виробництво САУ «Богдана» до десяти на місяць

Україна збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" до десяти на місяць, розказав президент Володимир Зеленський у четвер, 18 квітня.

Ще у грудні цей показник становив шість одиниць на місяць, а на початку квітня The New York Times з посиланням на власні джерела написала, що він збільшився до восьми машин.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі - ще більше", - цитує Зеленського його пресслужба.

На момент повномасштабного вторгнення Росії Україна мала лише одну таку установку.

2С22 "Богдана" - українська колісна самохідна гаубиця з гарматою натівського калібру 155 мм. Бойові випробування вона закінчила у січні 2022 року, а бойове хрещення отримала у червні того самого року під час боїв за острів Зміїний у Чорному морі. Тоді гаубиця знищила російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", який використовувався ворогом для прикриття острова, і допомогла розбити радіолокаційну станцію.

Основні характеристики "Богдани"

Калібр - 155 мм, довжина ствола - 8 м, максимальна дальність вогню залежить від боєприпасу - 42 км (осколково-фугасний снаряд) і 60 км (активно-реактивний снаряд). Максимальний темп вогню - шість пострілів за хвилину, у боєкомплекті йде 20 снарядів.