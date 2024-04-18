Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна експортувала морським коридором близько 40 мільйонів тонн вантажів - Кубраков

 

Україна із серпня 2023 року експортувала морським коридором майже 40 млн т вантажів, із них 26 млн т зерна.

Про це повідомив на Форумі партнерства між Україною та США віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ з посиланням на Мінвідновлення.

«Український коридор - тимчасовий коридор Чорним морем - дозволив експортувати близько 40 мільйонів тонн вантажів, зокрема 26 мільйонів тонн зерна», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за підсумками І кварталу 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн т вантажів, зокрема 4 млн т на експорт.

За словами Кубракова, сьогодні ключовими секторами для нинішньої та майбутньої співпраці з партнерами є відновлення та захист енергетики, створення умов для приватно-державного партнерства, розширення та розвиток експортних шляхів.

Як повідомлялось, вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Фіксується зменшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з усіма без виключення сусідніми країнами - Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5451
  0,0286
 0,07
EUR
 1
 42,0562
  0,0660
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес