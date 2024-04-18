Україна експортувала морським коридором близько 40 мільйонів тонн вантажів - Кубраков

Україна із серпня 2023 року експортувала морським коридором майже 40 млн т вантажів, із них 26 млн т зерна.

Про це повідомив на Форумі партнерства між Україною та США віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ з посиланням на Мінвідновлення.

«Український коридор - тимчасовий коридор Чорним морем - дозволив експортувати близько 40 мільйонів тонн вантажів, зокрема 26 мільйонів тонн зерна», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за підсумками І кварталу 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн т вантажів, зокрема 4 млн т на експорт.

За словами Кубракова, сьогодні ключовими секторами для нинішньої та майбутньої співпраці з партнерами є відновлення та захист енергетики, створення умов для приватно-державного партнерства, розширення та розвиток експортних шляхів.

Як повідомлялось, вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Фіксується зменшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з усіма без виключення сусідніми країнами - Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією.