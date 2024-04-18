Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через брак обіцяної партнерами зброї уряду довелось витратити з бюджету $4 мільярди - Мінфін

14:13 18.04.2024 |

Економіка

 

Через зволікання міжнародних партнерів з допомогою уряд України витратив 4 млрд доларів на закупівлю озброєння, що мало негативні наслідки для бюджету.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"На початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Але ефективна політика уряду у цей час дозволила зберегти фінансову стабільність. 4 млрд дол. США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - сказав Марченко.

Він наголосив, що відсутність або затримка у підтримці України негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті. А нестача засобів ППО і ПРО - зменшує економічний потенціал країни.

Як повідомляв Укрінформ, республіканці в Палаті представників 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроєктів, які передбачають допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Згідно з текстами законопроєктів, передбачається 26,4 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю, 60,8 мільярда доларів на підтримку України та 8,1 мільярда доларів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи мільярди доларів для Тайваню.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5451
  0,0286
 0,07
EUR
 1
 42,0562
  0,0660
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес