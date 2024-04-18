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Через брак обіцяної партнерами зброї уряду довелось витратити з бюджету $4 мільярди - Мінфін
14:13 18.04.2024 |
Через зволікання міжнародних партнерів з допомогою уряд України витратив 4 млрд доларів на закупівлю озброєння, що мало негативні наслідки для бюджету.
Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"На початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Але ефективна політика уряду у цей час дозволила зберегти фінансову стабільність. 4 млрд дол. США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - сказав Марченко.
Він наголосив, що відсутність або затримка у підтримці України негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті. А нестача засобів ППО і ПРО - зменшує економічний потенціал країни.
Як повідомляв Укрінформ, республіканці в Палаті представників 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроєктів, які передбачають допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
Згідно з текстами законопроєктів, передбачається 26,4 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю, 60,8 мільярда доларів на підтримку України та 8,1 мільярда доларів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи мільярди доларів для Тайваню.
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