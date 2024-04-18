Міжнародна морська організація допоможе Україні захистити морський коридор

Делегація Міжнародної морської організації обговорила з українськими партнерами питання посилення безпеки українського тимчасового морського коридору.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«Серед основних тем переговорів - пакет пропозицій міжнародної технічної допомоги для безпечної роботи морського сектору України, його відновлення у післявоєнний період та результати роботи українського коридору - тимчасового експортного коридору Чорним морем», - йдеться в повідомленні.

Представникам делегації Міжнародної морської організації також показали наслідки постійних атак РФ на морську та портову інфраструктуру в Одеському, Південному та Ізмаїльському портах.

Наголошується, що у зустрічі з делегацією представників держав-членів організації з Естонії, Литви, Молдови та Бельгії взяли участь, зокрема, представники Мінвідновлення, Військово-морських сил ЗСУ, Адміністрації морських портів України, Адміністрації судноплавства, Українського Дунайського пароплавства.

Як повідомлялося, Україна із серпня 2023 року експортувала морським коридором майже 40 млн т вантажів, зокрема 26 млн т зерна.