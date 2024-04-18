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«Оператор тилу» почав купувати зимовий одяг для військових
13:53 18.04.2024 |
Державний оператор тилу Міністерства оголосив через Prozorro перші тендери на закупівлю зимового одягу для українських військових.
Про це повідомляє пресслужба ДОТ.
"Безперервне забезпечення ЗСУ речовим майном можливе за умов спланованої попередньої підготовки. Тому закупівлі зимового одягу для військових ми починаємо вже навесні. Перші тендери запущені. Зараз закупівельна команда ДОТ працює над тим, щоб вже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами", - сказала директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.
Зазначається, що наразі Державний оператор тилу опублікував оголошення про закупівлю 12 різних видів товарів, зокрема вітровологозахисних зимових штанів і курток, костюмів, рукавичок, шкарпеток, сорочок тощо.
Загальний перелік зимового речового забезпечення складається з понад 25 пунктів. Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахілів та черевиків.
Як повідомлялося, Державний оператор тилу за перший квартал 2024 року уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд грн.
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