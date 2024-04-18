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АНАЛІТИКА

Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова» та «Медика»

 

Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова-Краківець» та «Медика-Шегині».

Про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

За інформацією, яку українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Республіка Польща, польські фермери поновили блокування руху для вантажівок на двох напрямках.

Такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 9 години по пунктах пропуску «Корчова» та «Медика», що навпроти українських «Краківець» і «Шегині».

На напрямку пункту пропуску «Краківець» обмежується рух вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України, а по напрямку «Шегинь» - як на виїзд з Польщі так і на в'їзд.

За наявною інформацією, польські фермери планують здійснювати блокування руху по «Краківцю» до 9.00 20 квітня і по пункту пропуску «Шегині» - до 9.00 19 квітня.

Станом на ранок сьогодні, в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на можливість проїзду в бік України близько 1500 вантажних транспортних засобів.

Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Нагадаємо, що заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Протестувальники продовжують тут ускладнювати рух вантажівкам, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух. Через ці пункти польські протестувальники за останній час взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. Через «Ягодин» як і раніше пропускають в бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку.

На ранок сьогодні на цих двох пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок, повідомив речник.
Ключові теги: Польща
 

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