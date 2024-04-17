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Заарештоване білоруське судно двома лотами продали на СЕТАМ за 5,4 млн грн
22:57 17.04.2024 |
Заарештоване в Ізмаїлі у квітні 2022 року білоруське судно "Надєжда" продали з аукціону на платформі OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції) двома лотами за 5,4 млн грн.
Торги з продажу 20,4% судна відбулися ще 5 лютого. Решту - 79,6% білоруського суховантажу - продали 10 квітня.
Переможцем обох аукціонів стало одеське ТОВ "Ньюенерджі" - український портовий оператор, власник універсального перевантажувального комплексу з перевалки вантажів у Ізмаїлі.
Під час перших торгів переможна ставка досягла 1,17 млн грн.
Другий аукціон завершився ставкою 4,26 млн грн, такою була й стартова ціна лота. Переможець має 10 днів для того, щоб розрахуватися за лот.
Суховантаж "Надєжда" призначений для перевезення генеральних, насипних сільськогосподарських вантажів, контейнерів. Його довжина становить 73,8 м, ширина - 10,2 м, осадка з повним вантажем - 2 м. Валова місткість судна - 3220 куб. м, чиста місткість - 110 куб. м, вантажопідйомність - 730 тонн.
Клас судна - "О", "О-пр". Річкові судна цього класу можуть виходити в плавання при хвилях заввишки більш як 2 м і шириною понад 20 м.
Побудували "Надєжду" у 2002 році в Білорусі. Спочатку судно використовувалося для доставлення калійних добрив Дніпром з білоруського Мозиря у Миколаїв. Після модернізації суховантаж почав перевозити мультимодальні вантажі, зокрема й українське зерно.
"Надєжда" була єдиним білоруським судном класу "річка - море" й використовувалася для доправлення вантажів, крім України, у Сербію та Румунію.
У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань виявило судно "Надєжда" та ще один суховантаж в акваторії порту Ізмаїл. Українські правоохоронці заявили, що судна були залучені до логістичних операцій на Дунаї в інтересах РФ.
Судна передали на зберігання Адміністрації морських портів, а до Одеської ОВА передали документи щодо можливості їх націоналізації.
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