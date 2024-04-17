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Міноборони проводить опитування для оцінки корупційних ризиків
Міністерство оборони України проводить анонімне опитування зовнішніх зацікавлених сторін із метою оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Проведення такої оцінки є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2025-2027 роки.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Як повідомляється, робоча група з оцінки корупційних ризиків Міноборони розробила анкету для опитування громадян та юридичних осіб, перш за все, державних підприємств і підприємств ОПК, які взаємодіяли, взаємодіють чи в перспективі можуть взаємодіяти з оборонним відомством в процесі виконання своїх функцій.
Під час опитування вивчатиметься їхня думка, що допоможе виявити корупційні ризики у діяльності оборонного відомства, та визначити заходи впливу на кожен корупційний ризик.
Опитування триватиме до 30 квітня 2024 року.
Взяти участь у опитуванні можна за посиланням.
"Опитування дасть змогу напрацювати дієві кроки щодо запобігання корупції та системно їй протидіяти", - зазначили в Міноборони.
Раніше повідомлялося, що внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 млрд грн.
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