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АНАЛІТИКА

Міноборони проводить опитування для оцінки корупційних ризиків

 

Міністерство оборони України проводить анонімне опитування зовнішніх зацікавлених сторін із метою оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Проведення такої оцінки є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2025-2027 роки.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Як повідомляється, робоча група з оцінки корупційних ризиків Міноборони розробила анкету для опитування громадян та юридичних осіб, перш за все, державних підприємств і підприємств ОПК, які взаємодіяли, взаємодіють чи в перспективі можуть взаємодіяти з оборонним відомством в процесі виконання своїх функцій.

Під час опитування вивчатиметься їхня думка, що допоможе виявити корупційні ризики у діяльності оборонного відомства, та визначити заходи впливу на кожен корупційний ризик.

Опитування триватиме до 30 квітня 2024 року.

Взяти участь у опитуванні можна за посиланням.

"Опитування дасть змогу напрацювати дієві кроки щодо запобігання корупції та системно їй протидіяти", - зазначили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що внутрішній аудит, який провело Міністерство оборони України, виявив порушень на загальну суму понад 10 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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