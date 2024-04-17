Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 22:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ
21:20 17.04.2024 |
Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.
Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає власний кореспондент Укрінформу.
Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України в 2024 році сягне 94%. Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском «Фінансового монітору» - тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.
Водночас передбачається, що упродовж наступних років цей показник не перевищить позначки 100%.
До повномасштабного вторгнення РФ в 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок МВФ оприлюднив оновлену доповідь «Перспективи світової економіки» (WEO), у якій покращив прогноз економічного зростання України цього року до 3,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
ТОП-НОВИНИ
|Закон про мобілізацію опубліковано в газеті «Голос України»
|Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони проводить опитування для оцінки корупційних ризиків
|Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ
|Бізнес продовжує позитивно оцінювати свою майбутню ділову активність – результати опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року
|Перший прогноз урожаю-2024 від Мінагрополітики: Україна втратить 8 млн тонн
|Марченко у США обговорив бюджетні потреби України з керівництвом МВФ і Єврокомісії
|АРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука
|Закупівлі ЗСУ із держбюджету в лютому зросли до 22,3 млрд грн, виплати військовим - до 81,5 млрд грн - Мінфін
Бізнес
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас