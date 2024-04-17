Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України в 2024 році сягне 94%. Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском «Фінансового монітору» - тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.

Водночас передбачається, що упродовж наступних років цей показник не перевищить позначки 100%.

До повномасштабного вторгнення РФ в 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок МВФ оприлюднив оновлену доповідь «Перспективи світової економіки» (WEO), у якій покращив прогноз економічного зростання України цього року до 3,2%.