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Марченко у США обговорив бюджетні потреби України з керівництвом МВФ і Єврокомісії
16:55 17.04.2024 |
Міністр фінансів Сергій Марченко, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні на Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку, провів низку зустрічей з керівництвом МВФ та Єврокомісії, з якими обговорив нагальні бюджетні потреби.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що у зустрічах взяли участь заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Зокрема, відбулась зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, заступницею директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан та керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.
"Сторони обговорили виконання Україною визначених умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (EFF).
У 2024 році програма EFF передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні, з яких вже надійшло 880 млн доларів США в результаті успішного третього перегляду програми", - йдеться у повідомленні.
"Подальше функціонування програми МВФ є надзвичайно важливим, Україна відповідально виконує спільно визначені умови співпраці. Реалізація цих заходів та політик допоможе підтримати макрофінансову стабільність та сприятиме європейській інтеграції країни.
У 2024 році в рамках програми EFF ми очікуємо успішно завершити ще три перегляди та, як результат, залучити бюджетну підтримку обсягом 4,5 млрд доларів США", - заявив Марченко.
Загальний обсяг EFF на 2023-2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. Водночас програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США, додали в Мінфіні.
Марченко зазначив, що бюджет на безпеку і оборону у поточному році становить 46 млрд доларів США і є найбільшою статтею видатків. Він підкреслив, що на сьогодні фінансова підтримка міжнародних партнерів відіграє ключову роль.
Також Марченко зустрівся з виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.
"Європейський Союз є ключовим партнером та донором України з перших днів агресивної війни РФ проти України. Від лютого 2022 року до держбюджету надійшло понад 30 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках ініціатив ЄС. У 2024 році ЄС продовжує бути лідером у бюджетній підтримці України.
У березні ЄС спрямував 4,5 млрд євро пільгових коштів. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро розраховуємо отримати вже у квітні", - заявив Марченко.
15 квітня Європейська Комісія схвалила План України у межах Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.
"Це важливий крок, що відкриває шлях до регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС. Очікуємо, що протягом наступного місяця Рада ЄС остаточно затвердить План України", - додав міністр.
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