Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Марченко у США обговорив бюджетні потреби України з керівництвом МВФ і Єврокомісії

16:55 17.04.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів Сергій Марченко, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні на Весняних зборах МВФ та Групи Світового банку, провів низку зустрічей з керівництвом МВФ та Єврокомісії, з якими обговорив нагальні бюджетні потреби.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що у зустрічах взяли участь заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Зокрема, відбулась зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, заступницею директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан та керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.

"Сторони обговорили виконання Україною визначених умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (EFF).

У 2024 році програма EFF передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні, з яких вже надійшло 880 млн доларів США в результаті успішного третього перегляду програми", - йдеться у повідомленні.

"Подальше функціонування програми МВФ є надзвичайно важливим, Україна відповідально виконує спільно визначені умови співпраці. Реалізація цих заходів та політик допоможе підтримати макрофінансову стабільність та сприятиме європейській інтеграції країни.

У 2024 році в рамках програми EFF ми очікуємо успішно завершити ще три перегляди та, як результат, залучити бюджетну підтримку обсягом 4,5 млрд доларів США", - заявив Марченко.

Загальний обсяг EFF на 2023-2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. Водночас програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США, додали в Мінфіні.

Марченко зазначив, що бюджет на безпеку і оборону у поточному році становить 46 млрд доларів США і є найбільшою статтею видатків. Він підкреслив, що на сьогодні фінансова підтримка міжнародних партнерів відіграє ключову роль.

Також Марченко зустрівся з виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

"Європейський Союз є ключовим партнером та донором України з перших днів агресивної війни РФ проти України. Від лютого 2022 року до держбюджету надійшло понад 30 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках ініціатив ЄС. У 2024 році ЄС продовжує бути лідером у бюджетній підтримці України.

У березні ЄС спрямував 4,5 млрд євро пільгових коштів. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро розраховуємо отримати вже у квітні", - заявив Марченко.

15 квітня Європейська Комісія схвалила План України у межах Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

"Це важливий крок, що відкриває шлях до регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС. Очікуємо, що протягом наступного місяця Рада ЄС остаточно затвердить План України", - додав міністр.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5451
  0,0286
 0,07
EUR
 1
 42,0562
  0,0660
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2852  0,01 0,03 39,8348  0,01 0,02
EUR 41,9760  0,00 0,01 42,7860  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5500  0,01 0,03 39,5700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес