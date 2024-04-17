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АРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука
15:58 17.04.2024 |
Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Дума нагадала, що картини були арештовані та передані АРМА за ухвалою суду.
"Наші працівники провели повторний огляд картин, а створена Агентством конкурсна комісія незабаром виставить їх на реалізацію. Усі кошти від продажу полотен поповнять держбюджет України", - зазначила вона.
Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Значну частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи - Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса.
Раніше повідомлялося, що АРМА вирішило виставити на продаж елітний автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників, що належали звинуваченому у державній зраді Віктору Медведчуку.
Справа Медведчука
Кума російського президента Путіна Віктора Медведчука обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Українські правоохоронці затримали в квітні 2022 року, а у вересні того ж року передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.
Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.
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