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Закупівлі ЗСУ із держбюджету в лютому зросли до 22,3 млрд грн, виплати військовим - до 81,5 млрд грн - Мінфін

14:46 17.04.2024 |

Економіка

 

Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту після відновлення в лютому до 20,5 млрд грн (7,5% усіх видатків) у березні ще підросли - до 22,3 млрд грн (8,3% усіх видатків).

Як повідомило Міністерство фінансів України із посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у березні також дещо збільшилися - до 81,5 млрд грн із 80,0 млрд грн у лютому і 57,4 млрд грн у січні, становивши в загальній структурі видатків 30,4% проти 29,1% у лютому.

Якщо виплати військовим у березні приблизно повернулися на рівень кінця минулого року, то закупівлі ЗСУ наразі помітно нижчі (50,4 млрд грн у листопаді, або 17,6%, порівняно з груднем некоректно через аномально високі витрати).

Загалом видатки загального фонду держбюджету в березні дещо скоротилися - до 268,4 млрд грн із 274,6 млрд грн у лютому після падіння, яке відбулося в січні, до 150,2 млрд грн.

Загалом видатки на оплату праці з нарахуваннями в березні становили 105,9 млрд грн, або 39,5% усіх видатків, тоді як у лютому - 104,0 млрд грн, або 37,9%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в третій місяць цього року зросло до 48,6 млрд грн (18,1% усіх видатків) із 47,6 млрд грн (17,3%) у лютому, майже досягнувши рівня листопада - 49,2 млрд грн (17,2%). Зокрема 23,5 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у лютому - 21,5 млрд грн), 13,6 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти витрат 5% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 13,4 млрд грн, а ще 4,3% - на трансферти місцевим бюджетам: 12,5 млрд грн проти 11,9 млрд грн місяцем раніше.

Обслуговування держборгу в березні цього року потребувало 8,4 млрд грн після 26,1 млрд грн у лютому і 9,5 млрд грн у січні.

Як повідомлялося, у березні 2024 року надходження до загального фонду держбюджету скоротилися до 164,3 млрд грн зі 188,6 млрд грн у лютому.

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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