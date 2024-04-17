Гранти від держави на розвиток бізнесу отримають 500 ветеранів та членів їхніх родин

Від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» переможцями стали вже 500 ветеранів та членів їхніх родин, загалом вони отримають гранти на 220 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Укрінформ.

«61 ветеран та другий з їхнього подружжя визнані переможцями шостої цього року хвилі ветеранського компоненту програми «Власна справа». Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти 27 млн грн. 70% переможців шостої хвилі запросили гранти до 500 тис. грн, двоє - отримають максимальний розмір коштів за цією програмою - 1 млн грн. Загалом вже 500 ветеранів та членів їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранту від старту цього напрямку програми на загальну суму 220 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять понад тисячу нових робочих місць», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед 61 переможця шостої хвилі подачі заяв на гранти 36 учасників бойових дій та 25 членів родин ветеранів. 43 переможці отримали грант розміром до 500 тис. грн, 16 - до 250 тис. грн, 2 - 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Волинської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, - оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування, переробна промисловість, сільське господарство, надання інших видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти: до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно; до 250 тис. грн та до 500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Як повідомлялося, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал «Дія».