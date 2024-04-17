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Українці на «Власну справу» отримають ще ₴136 мільйонів
09:01 17.04.2024 |
За грантовою програмою «Власна справа» ще 573 українці отримають 136 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Від початку дії програми "Власна справа" маємо вже 15 600 переможців, в розвиток бізнесу яких держава інвестує через гранти загалом 3,7 млрд грн. Кожен п'ятий виданий грант - на відкриття своєї справи. Це понад 3 тисячі нових малих та мікропідприємств в різних галузях. Інші взяли гранти на масштабування діючого бізнесу, збільшення обсягів та асортименту продукції й послуг», - зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.
При цьому ці підприємці створять понад 34 тисячі нових робочих місць в усіх регіонах нашої країни.
У Мінекономіки зазначають, що переможцями шостої цього року хвилі програми стали 573 українці, які отримають на розвиток своєї справи 136 млн грн.
Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 53% жінок, 34% чоловіків та 13% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (76 осіб), Рівненської області (42 особи), Івано-Франківської та Вінницької областей (по 40 осіб) і міста Києва (62 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Як повідомлялося, проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
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