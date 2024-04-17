ФДМУ та Prozorro.Продажі розроблять маркетингову стратегію для великої приватизації

Фонд державного майна України разом із АТ «Прозорро.Продажі» посилять співпрацю і разом розроблять маркетингову стратегію для ефективної великої приватизації.

Про це повідомив у Телеграмі голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«Зустрівся з керівництвом АТ «Прозорро.Продажі» <...> Домовилися разом розробити ефективну маркетингову стратегію продажу об'єктів великої приватизації. А також спільно працювати у питаннях оренди державного майна, санкційних активів, Земельного банку та інших проєктів Фонду», - йдеться в повідомленні.

На переконання Коваля, тісніша співпраця з Prozorro.Продажі відкриє для ФДМУ нові можливості. Зокрема, для розширення форматів просування об'єктів, їх популяризації та комунікації на майданчиках платформи.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже у другому півріччі 2024 року.