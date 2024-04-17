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За перший квартал видатки загального фонду держбюджету становили ₴693 мільярди - Мінфін

22:41 16.04.2024 |

Економіка

 

За січень-березень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 693,2 млрд гривень, зокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби від 15 квітня 2024 року, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що найбільше коштів - 285,8 млрд грн - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями (у березні - 105,9 млрд грн), або 41,2% загального обсягу видатків за січень - березень. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 218,9 млрд грн (у березні - 81,5 млрд грн).

Крім того, 100,7 млрд грн спрямовано на оплату використання товарів і послуг (у березні - 45,6 млрд грн), або 14,5 % загального обсягу видатків. Із них 44 млрд грн - для підтримки Збройних сил України на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування.

Національна служба здоров'я України перерахувала 35,7 млрд грн на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) спрямовано 138,2 млрд грн (у березні - 48,6 млрд грн), або 19,9% загального обсягу видатків. Це 66 млрд грн трансферту Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 30,9 млрд грн - виплати Міністерства соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей; 15,1 млрд грн - виплати житлових субсидій і пільг.

Також 6,4% всіх видатків - 44 млрд грн - спрямовано на обслуговування державного боргу (у березні - 8,5 млрд грн).

Сума трансфертів місцевим бюджетам становила 36,2 млрд грн (у березні - 12,5 млрд грн), або 5,2 % загального обсягу видатків загального фонду.

Як повідомлялось, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн.
 

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