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АНАЛІТИКА

Доведеться підвищувати податки: Мінфін шукає додаткові 50 мільярдів на нові доплати для військових, – ЗМІ

17:53 16.04.2024 |

Економіка

 

На виплату додаткової доплати для військовослужбовців та поліцейських у розмірі 70 тисяч гривень за виконання завдань на передовій потрібно знайти близько 50 мільярдів гривень до кінця року.

За рішенням Кабміну, нова доплата встановлена з 1 квітня 2024 року, однак кошти у держбюджеті на неї не передбачені, пише ЕП.

За розрахунками Міністерства фінансів, до кінця 2024 року додаткова потреба у фінансуванні для виплати додаткової винагороди перевищить 50 млрд грн. Крім того, депутати та урядовці обговорюють можливість збільшення видатків на потреби оборони у 2024 році на понад 400 млрд грн для закупівлі військової техніки та боєприпасів.

За даними джерел видання у Мінфіні, міністерство починає готувати відповідні зміні до держбюджету, але джерела фінансування додаткових видатків не визначені.

Кошти міжнародних партнерів використовувати на потреби оборони, відтак єдине джерело фінансування додаткових видатків на близько 500 млрд грн - винятково внутрішні ресурси.

За даними співрозмовників ЕП в парламенті, єдиним можливим джерелом фінансування настільки великих видатків може стати лише підвищення податків.

Крім того, у разі успішних переговорів про реструктуризацію боргу за євробондами уряд може зекономити понад 200 млрд грн на погашенні цих цінних паперів та виплаті процентів за ними.

Як повідомлялося, 12 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн за 30 днів на передовій.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що державний бюджет зможе профінансувати підвищення виплат військовослужбовцям на передовій за рахунок податків та збільшення внутрішнього боргу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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