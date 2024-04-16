Мінфін відмовляється від вирівнювання податкової спроможності громад у 2025 році на базі чисельності населення

Горизонтальне вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів на 2025 рік здійснюватимуть на основі прогнозних даних 2024 року, а за основу для розрахунку візьмуть очікуване надходження 2024 року податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізосіб, повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

"Одним із параметрів горизонтального вирівнювання є кількість населення. На сьогоднішній день у нас немає цих точних даних. Показники населення Держстату застаріли і не оновлюються з початку війни. Частина територіальних громад не заповнює реєстри, які показують повну статистику за чисельністю, інша частина навпаки збільшує цю чисельність", - цитує Мінфін у вівторок його слова на онлайн-виступі на Діалоговому заході з питань місцевих фінансів.

Заступник міністра наголосив, що формулу вирівнювання бюджетів слід оновити під нові реалії.

Улютін констатував, що різночитання становлять понад 5 млн осіб, а за деякими громадами відхилення перевищують 60%, тому з цими базами важко працювати для підрахунку моделі.

Заступник міністра повідомив, що Мінфін наразі працює над складанням Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що має визначити пріоритети під час розподілу бюджетних ресурсів з урахуванням воєнного стану та відновлення країни.

"Вона міститиме положення про взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами, зокрема, положення та показники, необхідні для складання прогнозів місцевих бюджетів на 2025-2027 роки", - уточнив він.

Улютін наголосив, що Міністерство фінансів планує відновити середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні, і наразі цей законопроєкт затверджено урядом, він перебуває на розгляді у Раді.

Він вказав, що ним передбачено відновлення дії норми щодо складання прогнозів місцевих бюджетів, врегулювання здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, а також уточнення використання залишків коштів місцевих бюджетів попередніх років.