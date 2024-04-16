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Польські фермери припинили блокування пункту пропуску «Долгобичув-Угринів»
15:48 16.04.2024 |
Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів».
Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці.
«Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - зазначили в ДПСУ.
На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів. Ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.
У Держприкордонслужбі просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Як повідомляв Укрінформ, польські фермери за минулу добу, 15 квітня, не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску.
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