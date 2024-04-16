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АНАЛІТИКА

Польські фермери за минулу добу не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску

 

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску - «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Про це повідомив в коментарі кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, через «Угринів» протестувальники також не пропустили жодної автівки в бік України. Через «Ягодин» протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок сьогодні на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в'їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня учасники українсько-польських урядових консультацій обговорили у Варшаві питання, що становлять взаємний інтерес у співпраці, зокрема ситуацію на кордоні й торгівлю в аграрному секторі.
Ключові теги: Польща
 

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