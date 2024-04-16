Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту (ШІ) у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

Відповідне розпорядження (№320-р від 13 квітня 2024 року) оприлюднено на урядовому порталі.

Кабмін визначив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості державним замовником програми та доручив йому разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади в шестимісячний термін розробити та подати уряду проєкт держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки.

Пріоритетними галузями економіки, в яких використовують технології ШІ, Кабмін визначив машинобудівну, хімічну та нафтохімічну галузі, вугільну, оборонну та ядерну промисловість, наукову та науково-технічну діяльність, сільське господарство, охорону здоров'я.

"Державна програма визначає пріоритетні напрями та основні завдання розвитку технологій штучного інтелекту та впроваджує механізми державної підтримки, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних технологій із використанням технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки", - наголошують у розпорядженні.

Очікується, що розроблена та впроваджена держпрограма з використання ШІ допоможе підвищити економічний потенціал України та зміцнить позиції держави на світовому ринку.