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Данія виділяє $43 мільйони для своїх компаній, які реалізують бізнес-проєкти в Україні
23:24 15.04.2024 |
Уряд Данії виділяє щонайменше 300 млн крон або приблизно 43 млн дол. США для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Завдяки Дансько-Українському фонду ми отримуємо таку необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес - широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами. Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей вклад робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Данські урядовці своєю чергою відзначили, що й надалі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.
Як повідомлялось, уряд Данії заснував Дансько-Український фонд у березні 2023 року. Він координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Зокрема створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму $144 млн, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України. Передбачалося, що ДЕІФ фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.
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