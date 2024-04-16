Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому скоротився на 12,5% - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому 2024 року скоротилося на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $3,227 млрд із $3,689 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-лютим 2023 року зріс на 5% - до $6,812 млрд, тоді як імпорт скоротився на 1,4% - до $10,038 млрд.
Держстат уточнив, що в лютому-2024 порівняно із січнем-2024 сезонно скоригований обсяг експорту зменшився на 1,9% - до $3,373 млрд, імпорту - на 3,9%, до $5,195 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому-2024 було від'ємним і становило $1,822 млрд, у попередньому місяці воно також було від'ємним - $1,966 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2024 року становив 0,68 (у січні-лютому 2023 року - 0,64).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 201 країни світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в лютому 2024 р:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, лютий 2024 до лютого 2023, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, лютий 2024 до лютого 2023, %
| Усього*
| 3413
| 102
| 4960
| 96.6
| Тварини, продукти тваринного походження
| 121.2
| 110.7
| 107.2
| 107.3
| Продукти рослинного походження
| 1264.3
| 93.5
| 227.2
| 102.3
| - зернові культури
| 955
| 88.7
| 17.1
| 85.3
| Жири тваринного та рослинного походження
| 507.4
| 110.6
| 21.7
| 112.4
| Готові харчові продукти
| 328
| 126.2
| 231.5
| 94.6
| Мінеральні продукти
| 301.8
| 186.8
| 718.9
| 59.4
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки
| 24.6
| 94.7
| 699.7
| 58.7
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 77.7
| 100.4
| 680.4
| 100.2
| Фармацевтична продукція
| 23.9
| 88.7
| 205.7
| 124
| Добрива
| 1
| 145.5
| 122.9
| 77.2
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 25.8
| 98.1
| 272.8
| 98.5
| Шкіряна сировина
| 4.6
| 60
| 18.9
| 98.7
| Деревина та вироби з неї
| 107.1
| 88.7
| 17.4
| 119.1
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 17.2
| 90.5
| 63.1
| 95.4
| Текстильні матеріали та вироби
| 17.5
| 47.1
| 163.5
| 92.6
| Взуття
| 3.7
| 35.3
| 38.2
| 91.3
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 25.3
| 113.5
| 47.5
| 106.8
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 0.4
| 34
| 11.8
| 129.9
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 365.3
| 117.4
| 275
| 118.2
| - чорні метали
| 248.4
| 129.7
| 112.1
| 117.9
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 127.2
| 51.9
| 854.7
| 95.3
| Реактори ядерні, котли, машини
| 68.3
| 85.5
| 378.1
| 114
| Електричні машини
| 58.9
| 35.7
| 476.6
| 84.4
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 37.2
| 135.1
| 706.5
| 144.7
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 8.8
| 80
| 593.4
| 136
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні
| 6.7
| 93.2
| 115.4
| 149.3
| Різні промтовари
| 63.8
| 75.4
| 71.2
| 93
*-
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією
територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат України