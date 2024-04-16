Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому скоротився на 12,5% - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому 2024 року скоротилося на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $3,227 млрд із $3,689 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-лютим 2023 року зріс на 5% - до $6,812 млрд, тоді як імпорт скоротився на 1,4% - до $10,038 млрд.

Держстат уточнив, що в лютому-2024 порівняно із січнем-2024 сезонно скоригований обсяг експорту зменшився на 1,9% - до $3,373 млрд, імпорту - на 3,9%, до $5,195 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому-2024 було від'ємним і становило $1,822 млрд, у попередньому місяці воно також було від'ємним - $1,966 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2024 року становив 0,68 (у січні-лютому 2023 року - 0,64).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 201 країни світу.



Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в лютому 2024 р:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, лютий 2024 до лютого 2023, % Імпорт, млн $ Імпорт, лютий 2024 до лютого 2023, % Усього* 3413 102 4960 96.6 Тварини, продукти тваринного походження 121.2 110.7 107.2 107.3 Продукти рослинного походження 1264.3 93.5 227.2 102.3 - зернові культури 955 88.7 17.1 85.3 Жири тваринного та рослинного походження 507.4 110.6 21.7 112.4 Готові харчові продукти 328 126.2 231.5 94.6 Мінеральні продукти 301.8 186.8 718.9 59.4 Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки 24.6 94.7 699.7 58.7 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 77.7 100.4 680.4 100.2 Фармацевтична продукція 23.9 88.7 205.7 124 Добрива 1 145.5 122.9 77.2 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 25.8 98.1 272.8 98.5 Шкіряна сировина 4.6 60 18.9 98.7 Деревина та вироби з неї 107.1 88.7 17.4 119.1 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 17.2 90.5 63.1 95.4 Текстильні матеріали та вироби 17.5 47.1 163.5 92.6 Взуття 3.7 35.3 38.2 91.3 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 25.3 113.5 47.5 106.8 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 0.4 34 11.8 129.9 Недорогоцінні метали та вироби з них 365.3 117.4 275 118.2 - чорні метали 248.4 129.7 112.1 117.9 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 127.2 51.9 854.7 95.3 Реактори ядерні, котли, машини 68.3 85.5 378.1 114 Електричні машини 58.9 35.7 476.6 84.4 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 37.2 135.1 706.5 144.7 Засоби наземного транспорту, крім залізничного 8.8 80 593.4 136 Прилади й апарати оптичні, фотографічні 6.7 93.2 115.4 149.3 Різні промтовари 63.8 75.4 71.2 93

*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат України