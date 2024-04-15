Від початку 2022 року релокувалися майже 19 тисяч компаній - Опендатабот

В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення релокувалися майже 19 тис. компаній, із них понад 1 тис. переїхали з міста до області.

Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«Майже 19 тис. компаній переїхало від початку 2022 року, за даними ЄДР. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області. Серед усіх компаній найчастіше релокуються оптовики», - йдеться в повідомленні.

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більше 1 тис. переїхали з міста до області. Наголошується, що половина з них - понад 600 підприємств - виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% - з Одещини.

За даними аналітиків, переважно бізнес для переїзду з великих міст обирає Київську область - 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни.

Найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.

На другому та третьому місці шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття - 2,7% та 2,6% відповідно (30-32 підприємств).

Лідерами за переїздами стали компанії, які займаються оптовою торгівлею - 344 релокацій (29,3%) та транспортна галузь - 92 релокації (7,8%).

Як повідомлялося, уряд провів публічні консультації щодо Стратегії відновлення малого та середнього підприємництва до 2027 року. Розробкою документа спільно займаються Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації та Офіс з розвитку підприємництва та експорту.