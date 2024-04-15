Уряд погодив передачу Укргідроенерго коштів на посилення захисту ГЕС

Кабінет міністрів погодив передачу 100 млн грн від ПрАТ «Укргідроенерго» на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури товариства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні уряду №318-р від 12 квітня.

«Погодитися з пропозицією приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» щодо надання ним благодійної допомоги шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил, відкритий у Національному банку, у сумі 100 млн гривень з метою фінансування засобів радіоелектронної боротьби для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури зазначеного товариства», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня через російську атаку масштабних пошкоджень зазнала ДніпроГЕС.