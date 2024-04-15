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АНАЛІТИКА

ЕКА цьогоріч підтримало українських експортерів на ₴627 мільйонів - Мінекономіки

13:36 15.04.2024 |

Економіка

 

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) у І кварталі 2024 року підтримало український експорт на ₴627 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що вітчизняні експортери у співпраці з ЕКА залучили за цей період ₴99,8 мільйона фінансування від банків-партнерів.

«Підтримка і розвиток переробних підприємств, які експортують свою продукцію в інші країни світу - один із пріоритетів державної політики «Зроблено в Україні». Адже зростання обсягів вітчизняного експорту сприяє збільшенню виробництва, а разом із цим і створенню нових робочих місць в економіці. У межах програми Made in Ukraine ми плануємо просувати українські товари на зовнішні ринки. Українську продукцію мають знати споживачі в усьому світі», - сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Найчастіше програмою підтримки експортерів за участі ЕКА та банків-партнерів користувалися підприємці з Вінниччини - обсяг майбутньої експортної виручки в області становив ₴243,2 мільйона, м.Київ (₴235,3 мільйона) та Харківської області (₴33,7 мільйона).

Найпопулярнішими товарами для продажу за кордон у першому кварталі були іграшки та ігрове обладнання, одяг та різні харчові продукти, які постачалися іноземним контрагентам у Німеччину, США та Індію.

Як повідомлялось, у минулому році за підтримки ЕКА українські експортери отримали понад ₴1 мільярд фінансування.
Ключові теги: кредит
 

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