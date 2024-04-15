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На кордоні з Польщею зранку в чергах стоять 2300 вантажівок
11:44 15.04.2024 |
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух.
Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів».
За словами Демченка, через «Ягодин» та «Раву-Руську» польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі. Через «Угринів» проїхало 19. Також через «Ягодин» вони пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 50. При тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями.
Станом на ранок понеділка на цих трьох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває більше 600 вантажівок, 350 з яких - навпроти «Ягодина», повідомив речник.
Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.
Крім того, зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині»: 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в'їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.
Як повідомляв Укрінформ, 28 березня учасники українсько-польських урядових консультацій обговорили у Варшаві питання, що становлять взаємний інтерес у співпраці, зокрема ситуацію на кордоні й торгівлю в аграрному секторі.
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