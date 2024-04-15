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На приватизаційних аукціонах минулого тижня до бюджету залучили майже ₴32 мільйони
11:20 15.04.2024 |
Фонд державного майна України минулого тижня залучив до бюджету майже 32 млн грн за результатами 15 приватизаційних аукціонів.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З 8 лютого по 12 квітня Фонд провів 15 успішних онлайн-аукціонів з приватизації державного майна на майже 32 млн гривень; залучив 92 потенційних інвесторів, що у середньому складає 6,13 учасника», - йдеться в повідомленні
Під час торгів зростання ціни активів відбулося у 10,7 раза.
Найдорожчим реалізованим об'єктом тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд», який був проданий за 19,0 млн грн.
На наступному тижні ФДМУ планує провести 17 онлайн-аукціонів з приватизації держмайна. Зокрема, потенційним інвесторам пропонується ЄМК ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (стартова ціна - 51,1 млн грн, дата проведення аукціону - 16 квітня); приміщення виробничої будівлі на Черкащині (стартова ціна - 727,3 тис. грн, дата проведення аукціону - 17 квітня); об'єкт незавершеного будівництва - школа на Житомирщині (стартова ціна - 662,3 тис. грн, дата проведення аукціону - 19 квітня) тощо.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України за результатами аукціонної комісії визначив вартість державної частки ТРЦ Ocean Plaza у 1,65 млрд грн.
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