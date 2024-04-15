До початку опалювального сезону потрібно перепроєктувати систему теплопостачання - Кубраков

Через намагання росіян знищити генерацію в Україні до наступного опалювального сезону потрібно запровадити рішення з перепроєктування системи теплопостачання.

Про це під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад розповів віцепрем'єр-міністр України з відновлення Олександр Кубраков, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Стратегія росіян на знищення генерації створює новий виклик для теплокомуненерго - перебрати на себе споживачів, яких обслуговують ТЕЦ, і перепроєктувати систему, у межах можливого, до початку опалювального сезону 2024/2025», - наголосив Кубраков.

Він зауважив, що головна увага буде приділена модернізації та децентралізації потужностей підприємств теплокомунальної енергетики.

Водночас Кубраков нагадав, що Агентство відновлення працює над зведенням захисту від дронів та ракет на 22 електропідстанціях. На більшості - вже зведенні укриття від дронів і завдяки цьому кілька прифронтових регіонів і досі з електрикою, навіть попри щоденні удари.

Всього ж в Україні 90 магістральних підстанцій, які займають площу від 10 до 45 га, а також десятки тисяч менших підстанцій.

«Підкреслю, в світі немає готових рішень для захисту обʼєктів енергетики, окрім засобів ППО. Ті проєкти будівництва, які ми втілюємо зараз, розробляли разом з українськими, американськими, британськими, японськими та німецькими військовими та енергетиками з нуля. Перед початком будівництва - погоджували з ГШ ЗСУ, ДСНС та НЕК «Укренерго»», - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Наразі уряд шукає і залучає міжнародну допомогу для відновлення генерації та транспортування електрики. Паралельно опрацьовуються питання альтернативних джерел - газотурбінних електростанцій та когенераційних установок.

«Розуміємо кількість, потребу, майданчики для розміщення, прогнозовану потужність і вартість», - додав він.

Як повідомлялося, порівняно з минулою серією масованих ударів по енергосистемі росіяни наростили інтенсивність атак на об'єкти енергетики. На сьогодні в Україні пошкоджена значна кількість теплових та гідроелектростанцій, що негативно впливає на енергосистему з точки зору її балансування.