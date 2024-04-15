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Бюджет оборонних закупівель коштом держбюджету у 2024 р. становить $6 млрд - Камишін
09:47 15.04.2024 |
Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін журналістам у суботу.
"Весь бюджет оборони на 2024 рік - близько $40 млрд, із цієї суми $30 млрд - це зарплати і виплати військовослужбовцям, з решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", - сказав Камишін.
Він зазначив, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості з подальшим переданням цієї техніки, озброєнь ЗСУ.
Камишін також сказав, що за низкою позицій Україна готова закривати потреби за рахунок власного виробництва. У 2024 році - це бронетехніка, всі види (наземні, літальні, морські) безпілотних систем, артилерійські системи.
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