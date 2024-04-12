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В Україні вистачає інструментів, аби пришвидшити відновлення економіки - Шмигаль
23:44 12.04.2024 |
В державі вистачає інструментів, аби пришвидшити відновлення економіки, в бюджеті закладено понад 40 мільярдів гривень, аби стимулювати цей напрямок.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає Укрінформ.
«Підтримка й відновлення економіки - так само серед пріоритетних завдань», - зазначив він.
Прем'єр подякував голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та усім народним депутатам за ухвалення законопроєкту про перезавантаження Бюро економічної безпеки та зазначив, що документ є одним з кроків для покращення бізнес-клімату.
Шмигаль нагадав, що в Україні наразі активно працюють пільги на великі інвестиції, індустріальні парки, підтримка українського виробника, страхування ризиків, пільгові кредити та гранти, субсидії, підтримка експорту, платформа «Зроблено в Україні».
«У нас вистачає інструментів, аби пришвидшити відновлення економіки. Понад 40 мільярдів гривень закладено в бюджеті, аби стимулювати цей напрямок», - резюмував Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України профінансує втрати місцевих бюджетів громад, які надаватимуть пільги для бізнесу на прифронтових територіях.
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